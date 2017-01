Democraten mijden stemming over Sessions

WASHINGTON - De Democraten zijn dinsdag weggebleven bij een Senaatsbijeenkomst waar de stemming over de voordracht van Jeff Sessions tot minister van Justitie zou plaatsvinden. De kandidaat is een zeventigjarige hardliner die in het verleden niet vies was van racistische uitlatingen.

Door ANP - 31-1-2017, 22:25 (Update 31-1-2017, 22:25)

Sessions was een van de eerste senators die zich voor Donald Trump als Republikeins kandidaat voor het presidentschap uitspraken. De stemming werd opgeschort tot woensdag. Sessions krijgt dan zo goed als zeker de Republikeinse meerderheid achter zich, waarna zijn uitverkiezing vrijwel zeker is.

President Trump zette minister Sally Yates van Justitie maandag aan de kant nadat zij zich kritisch over het afgekondigde inreisverbod had uitgelaten. De Democrate Yates was waarnemend minister. Ook op de belangrijke posten Buitenlandse Zaken en Financiën is nog geen Republikein benoemd.