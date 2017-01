Rookparadijs Japan dooft eindelijk de sigaret

TOKIO - De Japan overheid heeft een wetsvoorstel gelanceerd om roken in en bij publieke plekken te verbieden. Het gaat onder meer om scholen en ziekenhuizen, waar het opsteken van een sigaret nu nog is toegestaan. Het toppunt van tolerantie is wel het ministerie van Volksgezondheid, waar tot op de dag van vandaag een sigarettenautomaat in de centrale hal hangt.

De antirooklobby grijpt de Olympische Spelen van 2020 in Tokio aan om het roken overal te verbieden. De nieuwe wet staat namelijk roken in bijvoorbeeld restaurants nog steeds onder voorwaarden toe. Restauranthouders en eigenaars van bars mogen een rookruimte in hun etablissement bouwen, zodat de verstokte rokers blijven komen.

De regering is tot nu toe niet erg actief in de strijd tegen de ongezonde verslaving. Japanners vinden roken erg duur door de hoge belasting, maar vergeleken met de meeste westerse landen is een pakje met twintig sigaretten ronduit goedkoop: 3,60 euro.