ANP Koning Filip bezorgd over Trump en brexit

BRUSSEL - De Belgische koning Filip heeft zich dinsdag opvallend uitgelaten over de brexit en de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen, overigens zonder de landen te noemen. ,,Het jaar 2016 zullen we ons voor altijd herinneren als het jaar waarin twee grote bevriende landen beslisten om hun beleid voortaan voornamelijk op zichzelf te richten”, zei de vorst.

Door ANP - 31-1-2017, 12:09 (Update 31-1-2017, 12:09)

Volgens de koning blijkt uit de keuze van de Britten om de Europese Unie te verlaten en de verkiezing van Donald Trump ,,de algemeen heersende vertrouwenscrisis in de westerse wereld". ,,We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopische, nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren", zei hij in zijn jaarlijkse toespraak voor de Belgische overheden.