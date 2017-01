'Iran voert weer rakettest uit'

WASHINGTON - Iran heeft zondag een ballistische raket getest. Het projectiel ontplofte na de lancering na ongeveer 1000 kilometer, zei een Amerikaanse functionaris maandag (lokale tijd) op voorwaarde van anonimiteit.

Door ANP - 31-1-2017, 2:06 (Update 31-1-2017, 2:06)

Het is nog onduidelijk of Iran met de test een resolutie heeft geschonden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die Iran had opgeroepen geen activiteiten uit te voeren die betrekking hebben op ballistische raketten die kernkoppen kunnen dragen.

Het Witte Huis zei op de hoogte te zijn van de rakettest. ,,We weten dat Iran die raket heeft afgevuurd'', zei regeringswoordvoerder Sean Spicer. De VS zouden nog onderzoeken wat precies is gebeurd.