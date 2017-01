Top Poetin en Trump staat in de steigers

ANP Top Poetin en Trump staat in de steigers

MOSKOU - Een ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump staat volgens het Kremlin in de steigers. Over mogelijke akkoorden valt nog weinig te zeggen, maar de ontmoeting zou kunnen plaatshebben voor de top van de G20 in juli, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov maandag.

Door ANP - 30-1-2017, 11:47 (Update 30-1-2017, 11:47)

Trump en Poetin spraken elkaar zaterdag over de telefoon. Volgens Peskov waren de Amerikaanse sancties tegen Rusland niet ter sprake gekomen. Wel ,,zagen wij een bereidheid om lastige problemen via dialoog op te lossen, waar president Poetin lang om heeft gevraagd maar in de afgelopen jaren nooit antwoord op heeft gehad''.