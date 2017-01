New York verscherpt beveiliging moskeeën

NEW YORK - De politie van New York heeft zondagavond extra patrouilles bij moskeeën en andere gebedshuizen ingesteld na de aanslag op een moskee in de Canadese stad Quebec. Burgemeester Bill de Blasio liet via Twitter aan moslims in New York weten dat de stad en de politie hen zullen beschermen. ,,Wij zullen alle haat en vooroordelen bestrijden'', schreef hij.

Door ANP - 30-1-2017, 8:01 (Update 30-1-2017, 8:07)

Bij een schietpartij in een moskee in Quebec vielen zondagavond zes doden en acht gewonden. De Canadese premier Trudeau sprak van een terroristische aanslag. Twee verdachten werden opgepakt.