Procureurs-generaal zijn tegen inreisverbod

WASHINGTON - Procureurs-generaal uit zestien Amerikaanse staten hebben zondag geprotesteerd tegen het decreet van president Trump om voorlopig mensen uit zeven islamitische staten uit de VS te weren. Ze keerden zich in een gezamenlijke verklaring tegen het besluit van Trump.

Door ANP - 29-1-2017, 20:57 (Update 29-1-2017, 20:57)

Tot de ondertekenaars behoren de procureurs van belangrijke staten als Californië, New York en Pennsylvania. In de verklaring staat dat de procureurs-generaal zullen trachten zo min mogelijk mensen te laten lijden onder de chaotische situatie die door het decreet is ontstaan.

Een procureur-generaal is in een Amerikaanse staat het hoofd van het ministerie van Justitie.