ANP Zes dode tieners in Duits tuinhuis gevonden

ARNSTEIN - In een tuinhuis in het Duitse plaatsje Arnstein zijn zondag zes dode tieners gevonden. De politie heeft nog geen idee over de doodsoorzaak, deelde zij mee.

Door ANP - 29-1-2017, 17:51 (Update 29-1-2017, 17:51)

Lokale media schrijven dat er in het afgelegen huis een feest was geweest. Het zou gaan om overleden jongens en meisjes van achttien en negentien jaar. De eigenaar van het pand zou zelf zijn zoon en dochter 's ochtends dood hebben aangetroffen. Er zouden geen sporen van geweld zijn gevonden.

Arnstein ligt bij Würzburg in Beieren. Het telt ruim 8000 inwoners.