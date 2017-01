Chinese toeristen gered na zinken catamaran

KUALA LUMPUR - Maleisische reddingswerkers hebben zondag 23 Chinese toeristen uit zee gehaald nadat de catamaran waarop zij zaten, was gezonken in zwaar weer. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Borneo. Zes opvarenden worden nog vermist. De reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door de sterke stroming en hoge golven.

Door ANP - 29-1-2017, 15:54 (Update 29-1-2017, 15:54)

Volgens de kapitein is de catamaran als gevolg van die hoge golven gebroken. De Maleisische regering onderzoekt het ongeluk. De vraag is of de catamaran wel geschikt was om toeristen te vervoeren en of de kapitein wel had moeten uitvaren. Bij vertrek uit Kota Kinabalu was het ook al slecht weer.