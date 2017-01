Iraakse geestelijke wil Amerikanen wegsturen

BAGDAD - De invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr vindt dat Amerikaanse ingezetenen Irak moeten verlaten. Dat is volgens hem het gepaste antwoord op het besluit van de regering-Trump vluchtelingen en reizigers uit een zevental moslimlanden te weren.

Door ANP - 29-1-2017, 13:40 (Update 29-1-2017, 13:40)

,,Het zou van arrogantie getuigen vrijelijk Irak en andere landen te willen binnenkomen en zelf de grenzen voor hun inwoners dicht te gooien ... daarom zou u de mensen met de Amerikaanse nationaliteit moeten weghalen'', schrijft al-Sadr op zijn website.

De regering in Bagdad kreeg meer verzoeken Amerikanen die het land in willen tegen te houden en die er al zijn uit te zetten. Als eerste vroeg de Iraakse 'Volksmobilisatie' daarom. Dat is een coalitie van vooral sjiitische paramilitaire groeperingen, die door Iran zijn bewapend en getraind om tegen Islamitische Staat te vechten. De organisatie kreeg vorig jaar goedkeuring van de Iraakse overheid. De oproep tot een ban van mensen uit de VS werd gedaan door woordvoerder Ahmed al-Assadi.

Oneerlijk

De commissie Buitenlandse Zaken, die zondag vergaderde, noemde na afloop de door Trump opgelegde reisbeperkingen ,,oneerlijk'' voor Irak, dat in de frontlinie ligt van de oorlog tegen terrorisme. De leden riepen de Iraakse regering op Amerikanen op dezelfde manier te behandelen.

Twee parlementariërs die anoniem wilden blijven, vertelden dat de autoriteiten eerst van plan zijn te gaan lobbyen om de invloed van het nieuwe Amerikaanse immigratiebeleid op Irakezen te verzachten. Dat is gewenst om de samenwerking in de strijd tegen IS niet te frustreren.