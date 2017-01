Merkel wijst inreisverbod VS af

ANP Merkel wijst inreisverbod VS af

BERLIJN - De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt het door de VS uitgevaardigde inreisverbod voor vluchtelingen en burgers uit zeven moslimstaten verkeerd. ,,Ze is ervan overtuigd dat ook de noodzakelijke en vastberaden strijd tegen het terrorisme het niet rechtvaardigt mensen van een bepaalde herkomst of met een bepaald geloof op voorhand als verdacht te bestempelen'', zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert zondag in Berlijn.

Door ANP - 29-1-2017, 11:37 (Update 29-1-2017, 11:37)

De overheid gaat nu uitzoeken wat de gevolgen van de immigratiemaatregel zijn voor Duitsers met een dubbele nationaliteit, om zo nodig hun belangen te verdedigen bij de Amerikaanse bondgenoten. Seibert zei voorts dat Merkel het besluit van Trump ,,betreurt''. Dat heeft ze de nieuwe president zaterdag ook laten weten in hun telefonisch onderhoud van drie kwartier.