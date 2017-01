Mexico boos op Netanyahu na tweet over muur

MEXICO STAD - De Mexicaanse regering heeft zaterdag de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen voor een tweet van premier Benjamin Netanyahu. Die uitte daarin zijn lof voor de plannen van de Amerikaanse president Trump om een muur te bouwen tussen de VS en Mexico. ,,President Trump heeft gelijk. Ik heb een muur gebouwd langs de zuidgrens van Israël. Daardoor is alle illegale immigratie gestopt. Groot succes. Goed idee'', twitterde Netanyahu zijn steun voor de plannen.

Door ANP - 29-1-2017, 4:06 (Update 29-1-2017, 4:06)

,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de regering van Israël, via de ambassadeur in Mexico, zijn uitgesproken verbazing, afkeuring en teleurstelling geuit over het bericht van premier Netanyahu op Twitter over de bouw van een grensmuur. Mexico is een vriend van Israël en wil ook graag zo behandeld worden door de premier van dat land'', liet het ministerie weten.

Een organisatie voor de Joodse gemeenschap in Mexico zei in een verklaring Netanyahu's opmerking volledig te verwerpen.