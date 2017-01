Protest op JFK tegen vastzetten vluchtelingen

NEW YORK - Op de New Yorkse luchthaven John F. Kennedy (JFK) protesteren volgens Amerikaanse media meer dan duizend mensen tegen het inreisverbod dat president Trump vrijdag heeft afgevaardigd. Zij eisen de vrijlating van elf vluchtelingen die daar sinds de aanscherping van het immigratiebeleid worden vastgehouden. Trump heeft beslist dat mensen uit zeven islamitische landen geen visum meer krijgen.

Door ANP - 29-1-2017, 3:03 (Update 29-1-2017, 3:03)

Twee door de autoriteiten tegengehouden Iraakse immigranten vechten de beslissing dat ze de VS niet in mogen aan bij de rechter. Zij beweren dat het voor hen niet veilig is om terug te keren naar Irak omdat ze banden hebben met de VS. Een van de mannen werd zaterdag vrijgelaten. De ander is een van de elf die nog worden vastgehouden.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU is ook naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de mensen die nu vastzitten worden uitgezet.