Vermiste Pakistaanse activist terecht

ANP Vermiste Pakistaanse activist terecht

ISLAMABAD - De Pakistaanse professor en mensenrechtenactivist Salman Haider, die sinds 6 januari werd vermist, is vrijdagavond teruggevonden. Volgens de politie verkeert de man in ,,goede fysieke conditie’’.

Door ANP - 28-1-2017, 13:10 (Update 28-1-2017, 13:10)

Vier andere activisten en bloggers die tussen 4 januari en 11 januari verdwenen in Pakistan, zijn nog niet terecht. Onder hen is ook Waqas Goraya, die de laatste tien jaar met zijn gezin in Rotterdam woonde en tijdens zijn bezoek aan Pakistan op 4 januari verdween.

De activisten lieten zich op social media en persoonlijke blogs kritisch uit over het leger, de Taliban en de invloed van de islam in Pakistan.

Haider is bekend om zijn kritische columns voor de Engelstalige krant Dawn. Hij doceert op een vrouwenuniversiteit in Rawalpindi.