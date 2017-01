Turkse militairen vragen asiel in Duitsland

ANP Turkse militairen vragen asiel in Duitsland

BERLIJN - Vlak voordat bondskanselier Angela Merkel op bezoek gaat in Turkije hebben de Duitse media zaterdag extra druk op de ketel gezet. Het blad 'der Spiegel' en het ARD-programma 'Report Mainz' onthulden dat ongeveer veertig Turkse militairen werkzaam bij NAVO-instellingen politiek asiel hebben gevraagd in Duitsland. Het zijn voornamelijk hoge officieren.

Door ANP - 28-1-2017, 10:36 (Update 28-1-2017, 10:36)

Enkelen bezwoeren dat ze niet betrokken waren bij de mislukte staatsgreep maar zijn niettemin bang te worden gearresteerd bij terugkeer naar hun vaderland. De vreemdelingendienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken lieten weten dat hun verzoeken worden behandeld als alle andere. Volgens de grondwet hebben politieke vluchtelingen asielrecht in de Bondsrepubliek. ,,Er bestaat geen twijfel over dat we deze militairen niet kunnen terugsturen naar Turkije'', zegt de verantwoordelijke minister Stephan Mayer. ,,Daar komen ze meteen in de gevangenis terecht.''

Merkel voert donderdag, voorafgaande van de Europese top op Malta, overleg met de regering-Erdogan. Die overweegt stappen tegen buurland Griekenland, sinds het hooggerechtshof donderdag de uitlevering van acht na de coup gevluchte Turkse militairen weigerde.