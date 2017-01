Nieuwe VN-gezant VS waarschuwt bondgenoten

NEW YORK - De nieuwe VN-ambassadeur van de Verenigde Staten heeft de bondgenoten opgeroepen Amerika te blijven steunen. Als landen dat niet doen, dan zullen de VS daar gepast op reageren, zei Nikki Haley.

Door ANP - 27-1-2017, 17:11 (Update 27-1-2017, 17:11)

Zij presenteerde vrijdag haar geloofsbrieven bij de Verenigde Naties. ,,Ons doel is bij de VN onze kracht laten zien, onze stem te laten horen en te waken over de belangen van onze bondgenoten. Wij verwachten dat onze bondgenoten Amerika rugdekking geven waar nodig. Als dat niet gebeurt, zullen we dat onthouden en gepast reageren."