Duitsland telt recordaantal inwoners

BERLIJN - Duitsland telt met 82,8 miljoen mensen een recordaantal inwoners. Het Duitse bureau voor de statistiek is vrijdag met de definitieve cijfers over 2016 gekomen. Het record is te danken aan de immigranten, want er overlijden in de Bondsrepubliek sinds 1972 elk jaar meer mensen dan er worden geboren.

27-1-2017

Duitsland worstelt al jaren met een overschot aan sterfgevallen en heeft sinds 1972 naar schatting vijf miljoen minder geboortes dan sterfgevallen gehad.

In de afgelopen jaren heeft het economisch florerende land zich tot prominent immigratieland ontwikkeld. Het behoort wat dit aangaat tot de top en kan zich op dit vlak meten met onder meer de VS, Groot-Brittannië en Canada.