Doemdagklok iets vooruitgezet

ANP Doemdagklok iets vooruitgezet

NEW YORK - Internationale wetenschappers hebben donderdag de symbolische Doemdagklok een halve minuut vooruitgezet. Zij willen hiermee aangeven dat de mensheid wat dichter is gekomen bij de totale vernietiging van de aarde. Dat maakten zij donderdag in New York bekend.

Door ANP - 26-1-2017, 17:12 (Update 26-1-2017, 17:12)

De zogenaamde Doomsday Clock staat nu op twee en een halve minuut voor twaalf, met als achterliggende gedachte dat om twaalf uur de ,,dag des oordeels'' aanbreekt. De wetenschappers zetten de klok iets vooruit omdat zij pessimistischer zijn geworden over de nucleaire dreiging en de klimaatsverandering.

Het tijdschrift Bulletin of the Atomic Scientists van de universiteit van Chicago riep de klok in 1947 in het leven. De klok stond toen op zeven minuten voor twaalf met als belangrijkste dreiging een allesverwoestende kernoorlog. De laatste keer dat de klok werd verzet was in 2015. Toen ging de wijzer twee minuten naar voren, naar drie minuten voor middernacht, wegens de toenemende nucleaire dreiging en het broeikaseffect.