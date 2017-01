Californië loopt te hoop tegen muur Trump

SACRAMENTO/LOS ANGELES - Vooraanstaande leiders in het parlement van Californië hebben boos gereageerd op het presidentieel decreet van Donald Trump waarmee de bouw van een hoge muur langs de grens met Mexico moet beginnen. Democratische leiders hebben volgens The Los Angeles Times betoogd dat ze hun grote meerderheid in Californië gaan gebruiken om een juridische muur op te werpen tegen Trumps fysieke muur.

Door ANP - 26-1-2017, 14:11 (Update 26-1-2017, 14:11)

De voorzitter van de Californische Senaat, Kevin de Léon, noemde de antimigratieplannen van Trump ,,kwaadaardig en haatdragend''.

Bijna 16 procent van de Amerikanen woont in Californië. Meer dan een kwart van de Californiërs (27 procent) is buiten de VS geboren en dat is twee keer zo veel als het Amerikaanse gemiddelde. De staat heeft met veertig miljoen mensen verreweg de meeste inwoners. Ruim veertien miljoen mensen brachten hun stem uit in presidentsverkiezingen in november. Trump kreeg in Californië 31,5 procent, de Democrate Hillary Clinton 61,5 procent.