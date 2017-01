Cuba wil harmonische betrekkingen met Trump

ANP Cuba wil harmonische betrekkingen met Trump

PUNTA CANA - Cuba heeft de nieuwe regering van Donald Trump een constructieve samenwerking aangeboden. ,,De Verenigde Staten en Cuba kunnen in harmonie en met respect samenleven. Cuba zal echter geen inbreuk op zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid dulden'', zei regeringsleider Raúl Castro woensdag tijdens een top van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen in de Dominicaanse Republiek.

Door ANP - 25-1-2017, 23:53 (Update 25-1-2017, 23:53)

Na een ijstijd van tientallen jaren knoopten de VS en Cuba in de zomer van 2015 weer diplomatieke banden aan. Sindsdien normaliseerde de verstandhouding tussen de ooit gezworen vijanden zich langzaam maar zeker. Hoe Trump aankijkt tegen het communistisch bolwerk zo dicht bij Florida is nog onduidelijk. Aanvankelijk steunde hij het verzoeningsproces van zijn voorganger Barack Obama, later sprak hij van een ,,slap akkoord'' en vond hij de hervormingen in Cuba allesbehalve overtuigend.