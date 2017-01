Veel doden door uitbraak gele koorts Brazilië

BRASILIA - De gezondheidsautoriteiten in Brazilië zijn met alle mogelijke middelen in de weer om te voorkomen dat een uitbraak van gele koorts epidemische vormen aanneemt. De gevaarlijke infectieziekte heeft tot dusver zeker zeventig mensen getroffen, van wie er veertig zijn overleden.

Door ANP - 25-1-2017, 23:18 (Update 25-1-2017, 23:18)

Daarnaast zijn er nog 368 verdachte gevallen geregistreerd, met nog eens 47 doden. Dat is het grootste aantal sinds 2003. Vorig jaar werd de diagnose slechts zeven keer gesteld in Brazilië. In negen deelstaten verdringen bewoners zich nu om te worden ingeënt. De vaccins dreigen daar op te raken.

De besmettingshaard ligt in landelijk gebied in het westen van Minas Gerais. De streek werd vorig jaar getroffen door de ergste milieuramp in de moderne geschiedenis toen bij een ijzermijn een damwand brak en een grote hoeveelheid zwaar verontreinigd slib in de nabijgelegen rivier terecht kwam. Dat had ernstige gevolgen voor het ecosysteem.

Medewerkers van de gezondheidsdienst zeiden woensdag in Brasilia dat onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de uitbraak van gele koorts, overgebracht door dezelfde muggen die ook het dengue- en zikavirus verspreiden, een gevolg is van die milieuramp.