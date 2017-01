TV-icoon Mary Tyler Moore overleden

CONNECTICUT - De Amerikaanse actrice en comédienne Mary Tyler Moore is woensdag op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Connecticut overleden. Dat heeft haar manager Mara Buxbaum bekendgemaakt. Tyler Moore verwierf in de jaren zestig wereldroem voor haar rol als kwieke huisvrouw in de televisieserie The Dick Van Dyke Show.

25-1-2017

Later schitterde ze als beginnend feministe in haar eigen Mary Tyler Moore Show. Moore kreeg in 1981 een Oscar-nominatie als beste actrice voor de film 'Ordinary People' onder regie van Robert Redford. Gedurende haar carrière verdiende ze zeven Emmy's.

Moore overleed in het bijzijn van onder anderen haar derde man Robert Levine, met wie ze meer dan dertig jaar was getrouwd. De tv-icoon had al geruime tijd gezondheidsklachten. Ze leed aan suikerziekte en onderging in 2011 een hersenoperatie.