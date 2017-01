Duitse regering keurt nieuwe tolwet goed

BERLIJN - De Duitse regering is woensdag akkoord gegaan met een vernieuwde tolwet. De wet is door de Duitse Verkeersminister Alexander Dobrindt aangepast aan EU-eisen. De tol is omstreden omdat autobestuurders uit buurlanden, waaronder Nederland, moeten gaan betalen voor de snelwegen terwijl Duitse weggebruikers het geld via de belastingen terugkrijgen.

Door ANP - 25-1-2017, 21:02 (Update 25-1-2017, 21:02)

Automobilisten moeten vanaf 2019 tol gaan betalen op de Duitse snelwegen. De hoogte van de tol ligt tussen de 2,50 en 25 euro. De Duitse regering kan door de heffing naar verwachting jaarlijks 524 miljoen euro op de rekening bijschrijven. Het Duitse parlement moet het kabinetsbesluit nog goedkeuren.

Nederland is vanaf het begin tegen het plan van Dobrindt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat opnieuw weten dat ze alles zal inzetten om de wet tegen te houden, inclusief stappen naar de Europese rechter. Nederland trekt samen met Oostenrijk op in de strijd tegen het tolplan.