Frans OM onderzoekt baan mevrouw Fillon

PARIJS - De Franse officier van justitie heeft volgens de krant Le Parisien voldoende reden gezien een voorlopig onderzoek in te stellen naar de werkzaamheden Penelope Fillon, de echtgenote van de conservatieve presidentskandidaat François Fillon. Toen deze parlementslid was, fungeerde zijn vrouw als zijn persoonlijk assistent. Het blad Le Canard Enchaîné sprak het sterke vermoeden uit dat ze voor een riant salaris (in totaal een half miljoen euro) amper wat uitvoerde.

Door ANP - 25-1-2017, 16:57 (Update 25-1-2017, 16:57)

François Fillon gaf dinsdagavond toe dat zij in het verleden voor hem werkte, maar sprak tegen dat hij haar een luizenbaan had bezorgd. Hij kreeg bijval van partijgenoten, die verklaarden Penelope vaak te hebben gezien maar dat ze graag op de achtergrond actief was. De dienst financiën van het OM wil nu boven tafel te krijgen of dat overheidsgeld inderdaad goed is besteed.