ANP Aanval op hotel in Mogadishu

MOGADISHU - Terroristen van de beweging al-Shabaab hebben woensdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu een hotel aangevallen. Er zijn volgens de politie twee autobommen voor het Dayan Hotel ontploft en vervolgens is het pand bestormd. Bij de explosies zouden meer dan tien mensen zijn omgekomen.

Door ANP - 25-1-2017, 11:27 (Update 25-1-2017, 11:27)

Veiligheidstroepen hebben het hotel in de loop van woensdag weer in handen gekregen, aldus een politieofficier. Het hotel is in trek bij Somalische politici en bewindslieden.