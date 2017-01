Duitse minister wil geen uitzonderingen tol

ANP Duitse minister wil geen uitzonderingen tol

BERLIJN - De Duitse minister van Verkeer, Alexander Dobrindt, wil geen uitzonderingen voor grensregio's wat betreft de tol op Duitse snelwegen. Dobrindt zei woensdag tegen de publieke omroep ARD dat er twee jaar terug is afgesproken dat de 'Bundesstrassen', een Duitse versie van grote provinciale wegen, ook voor buitenlanders zonder tolheffing blijven. Dat is voor de grensregio's voldoende, zei Dobrindt.

Door ANP - 25-1-2017, 9:44 (Update 25-1-2017, 9:44)

Het plan van Dobrindt om tol heffen op de autosnelwegen heeft tot woede geleid in omliggende landen zoals Oostenrijk en Nederland. Op initiatief van Oostenrijk is er woensdag in Brussel overleg over de tol tussen de boze buren van de Bondsrepubliek. Volgens Wenen is het Duitse tolplan in strijd met de Europese regels. Dobrindt stelt dat hij een aangepaste versie van de tolheffing af heeft die niet in strijd is met EU-regelgeving.