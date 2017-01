Iraanse schrijfster Iraee weer opgepakt

TEHERAN - De Iraanse mensenrechtenactiviste en schrijfster Golrokh Iraee is zondag opnieuw gearresteerd. Dat laat Amnesty International woensdag weten.

Door ANP - 25-1-2017, 1:15 (Update 25-1-2017, 1:15)

Ze was op weg naar haar man - de bekendste politieke gevangene in Iran, Arash Sadeghi, die in het ziekenhuis ligt - toen ze door de Republikeinse Garde werd opgepakt. Iraee was sinds 3 januari op borgtocht vrijgelaten. Ze werd vorig jaar opgepakt voor een nooit gepubliceerd artikel waarin ze kritiek uitte op de islam, met name het stenigen van vrouwen bij overspel. Haar straf werd voor onbepaalde tijd opgeschort in afwachting van de rechterlijke toetsing van haar arrestatie. Deze toetsing wordt nu door de Revolutionaire Garde genegeerd, aldus Amnesty International.

Arash Sadeghi ging na de arrestatie van zijn vrouw in hongerstaking. Dat hield hij ruim zeventig dagen vol. Toen ze vrijkwam, staakte hij zijn protest.

Sadeghi zit een gevangenisstraf van negentien jaar uit wegens propaganda tegen het regime en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Enkele weken geleden werd hij in een penitentiair ziekenhuis opgenomen. Volgens doktoren heeft hij onder meer een longinfectie en functioneren zijn nieren niet meer goed. Amnesty International eist dat Sadeghi in een regulier ziekenhuis wordt geholpen, omdat hij alleen daar de behandeling kan krijgen die hij nodig heeft. De Iraanse autoriteiten weigeren dat.