Israël: 2500 nieuwe huizen in West Bank

JERUZALEM - Israël gaat 2500 nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever bouwen. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman dinsdag laten weten.

Door ANP - 24-1-2017, 15:23 (Update 24-1-2017, 15:23)

Het is al de tweede keer in drie dagen tijd dat Israël aankondigt om woningen te bouwen in bezet gebied. Zondag werd duidelijk dat de gemeente Jeruzalem bouwvergunningen had afgegeven voor meer dan 560 nieuwe huizen in het oosten van de stad.

Sinds Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten is, maakt Israël de plannen openbaar. Barack Obama, die vorige week vrijdag plaatsmaakte voor Trump, had vaak kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid.