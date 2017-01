Parlement krijgt brexitvoorstel binnen dagen

LONDEN - De Britse regering wil ,,binnen enkele dagen" een wetsvoorstel over uittreding uit de Europese Unie aan het parlement voorleggen. Dat zei minister David Davis, die gaat over de brexit, dinsdag in het parlement in Londen.

Door ANP - 24-1-2017, 14:48 (Update 24-1-2017, 14:48)

Het wetsvoorstel zal uitsluitend tot doel hebben de regering een volmacht te geven voor de plannen om Groot-Brittannië uit de EU te loodsen, liet Davis weten. Tegelijkertijd waarschuwde hij de afgevaardigden om de stemming niet te gebruiken om de brexit te vertragen. ,,Er is geen weg terug", aldus de minister.

Van de zomer stemde in een referendum een kleine meerderheid van de Britten voor vertrek uit de EU. De hoogste Britse rechtbank oordeelde dinsdag dat de regering de brexitplannen eerst ter goedkeuring aan het parlement moet voorleggen.