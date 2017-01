Nieuwe leider Noord-Ierse Republikeinse partij

ANP Nieuwe leider Noord-Ierse Republikeinse partij

BELFAST - De republikeinse partij Sinn Féin heeft in Noord-Ierland een nieuwe leider, Michelle O'Neill. De veertigjarige O'Neill volgt de veteraan politicus en ex-terrorist Martin McGuinness op die eerder deze maand opstapte als vicepremier van dit Britse deel van Ierland. O'Neill heeft ministersposten in Noord-Ierland bekleed.

Door ANP - 23-1-2017, 15:33 (Update 23-1-2017, 15:33)

McGuinness vertrok uit woede over de weigering van de Noord-Ierse premier Arlene Foster om het veld te ruimen na een schandaal rond fout gelopen subsidies voor duurzame energie. Foster is van de Democratische Unionistische Partij (DUP). De unionisten van de DUP willen de banden met het Verenigd Koninkrijk zo nauw mogelijk houden. De Noord-Ierse republikeinen willen aansluiting bij de republiek Ierland.

De twee tegenpolen werken sinds een vredeakkoord in 1998 samen in de regering van het bijna twee miljoen inwoners tellende Noord-Ierland. Aan die samenwerking is met de val van de regering van Foster en McGuinness een einde gekomen. Donderdag 2 maart zijn er verkiezingen in Noord-Ierland.