ANP Vredesoverleg in Astana begonnen

ASTANA - De Kazachse minister van Buitenlandse Zaken Kajrat Abdrachmanov heeft maandag In de hoofdstad Astana is maandag de vredesgesprekken over Syrië geopend.

Door ANP - 23-1-2017, 10:16 (Update 23-1-2017, 10:16)

Al direct liet een bron binnen de Syrische rebellengroepen weten dat ze niet van plan zijn om rechtstreeks in gesprek te gaan met vertegenwoordiging van de regering in Damascus. Beide partijen verschenen op de openingsceremonie van het overleg, maar de rebellen zijn niet in voor een rechtstreekse ontmoeting, aldus de bron.

Het overleg is een initiatief van Rusland, Iran en Turkije. Rusland en Iran zijn de belangrijkste bondgenoten van de regering van president Bashar Assad. Turkije steunt rebellen. De Verenigde Staten, die vorig jaar een mislukte poging deden om tot vredesoverleg te komen, zijn niet betrokken bij het initiatief.