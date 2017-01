Ex-president Gambia Jammeh vertrokken

ANP Ex-president Gambia Jammeh vertrokken

BANJUL - De voormalige president van Gambia, Yahya Jammeh, heeft dat land verlaten om plaats te maken voor de gekozen president Adama Barrow. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ooggetuigen en bemiddelaars.

Door ANP - 21-1-2017, 23:40 (Update 21-1-2017, 23:40)

Jammeh stapte op het vliegveld van de hoofdstad Banjul op een vliegtuig en vertrok vooralsnog met onbekende bestemming. Daarmee komt een einde aan een presidentscrisis die was ontstaan doordat Jammeh de uitslag van de presidentsverkiezingen niet accepteerde en weigerde te vertrekken.

West-Afrikaanse landen van het samenwerkingsverband Ecowas hebben Jammeh met militaire dreiging onder druk gezet om te vertrekken. Barrow is donderdag in de ambassade van Gambia in Senegal beëdigd als president.