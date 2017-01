'May komende week op bezoek bij Trump'

LONDEN - De Britse premier Theresa May brengt komende week een bezoek aan de vrijdag aangetreden Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldden diverse Britse media.

Door ANP - 21-1-2017, 19:57 (Update 21-1-2017, 19:57)

May zal daarmee een van de eerste wereldleiders zijn die na Trumps inauguratie bij de president op bezoek gaat. De Britse eerste minister zal donderdag in Washington zijn om onder andere met Trump te praten over de handelsbetrekkingen na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.