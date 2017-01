Marine Le Pen ziet 'einde van een wereld'

KOBLENZ - Marine Le Pen, de presidentskandidate van het Franse Front National, ziet de opkomst van rechtse partijen in Europa als het antwoord van de burgers op het dictaat van de liberale elite. Na de brexit-stemming in Groot-Brittannië en de overwinning van Donald Trump in de presidentsverkiezingen in de VS wordt 2017 ,,het jaar van het ontwaken van de volkeren van Midden-Europa''.

Door ANP - 21-1-2017, 12:25 (Update 21-1-2017, 12:25)

De fase waarin nationalisten in Europa tot de randgroepen behoorden is voorbij, zei Le Pen zaterdag op een congres van rechtse Europese populistische bewegingen in Koblenz. ,,Wij beleven het einde van een wereld en de geboorte van een nieuwe'', zei zij. In het komende verkiezingsjaar in Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland gaat het erom de meerderheid te behalen, aldus Le Pen.

Het was voor het eerst dat Le Pen sprak in Duitsland. Volgens peilingen in Frankrijk zal zij zeker de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in haar land halen. Op de bijeenkomst in Koblenz spreken ook Geert Wilders van de PVV, Matteo Salvini van de Italiaanse partij Lega Nord en de leider van de rechtspopulistische partij Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petty.