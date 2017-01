Doden bij aanslag op markt Pakistan

ANP Doden bij aanslag op markt Pakistan

PESHAWAR - Bij een bomexplosie op een groentemarkt in Parachinar in het noordwesten van Pakistan zijn zaterdag minstens twintig mensen om het leven gekomen. Nog eens vijftig raakten gewond, zei een woordvoerder van het centrale ziekenhuis in het district Kurram.

Door ANP - 21-1-2017, 8:02 (Update 21-1-2017, 8:02)

Vijftien gewonden die er slecht aan toe waren zijn overgebracht naar Peshawar, de hoofdstad van de provincie Khyber Pakhtunkhwa.

De regio, die veel stammen bergt, grenst aan Afghanistan. In het gebied blijven extremisten actief, ondanks verschillende grote operaties van het Pakistaanse leger. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.