Trump verwijdert webpagina's over klimaat

ANP Trump verwijdert webpagina's over klimaat

RIJSWIJK - Gelijk met het aantreden van president Trump is de website van het Witte Huis ingrijpend veranderd. Zo werden pagina's over klimaat, gezondheidszorg, burgerrechten en rechten voor homo's, lesbiennes en transgenders verwijderd of vervangen, meldt de Amerikaanse site Politico.

Door ANP - 20-1-2017, 21:21 (Update 20-1-2017, 21:21)

De pagina over klimaatverandering is vervangen door een pagina getiteld 'An America First Energy Plan' (Een Amerika Eerst Energieplan). Zoals Trump de afgelopen weken al aankondigde wil hij geen geld meer uitgeven aan de maatregelen tegen de opwarming van het klimaat van zijn voorganger Barack Obama.

Op bijna alle beleidsgebieden verschilt Trump van Obama. Trump belooft op de website dat hij er werk van gaat maken meer agenten op straat te krijgen. Verder wil hij de uitgaven van defensie verhogen en de veiligheid voor de Amerikanen vergroten.

Diverse Amerikaanse media betrapten de vernieuwde site al meteen op een onwaarheid. Volgens de site van het Witte Huis steeg het aantal moorden in de hoofdstad Washington vorig met 50 procent. In werkelijkheid daalde dat aantal.