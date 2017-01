Trump tekent eerste presidentiële besluiten

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag zijn eerste officiële handelingen verricht. Hij tekende nominaties voor zijn kabinetsleden en een oproep voor een nationale dag van patriottisme, liet een woordvoerder weten.

Door ANP - 20-1-2017, 20:08 (Update 20-1-2017, 20:08)

Trump tekende ook een vrijstelling waardoor James Mattis, een gepensioneerde generaal van het Amerikaanse marinierskorps, als minister van defensie kan dienen. Mattis ging in 2013 met pensioen, terwijl militairen in de Verenigde Staten zeven jaar gepensioneerd moeten zijn voor ze in een kabinet kunnen dienen.