Arrestaties tijdens inhuldiging Trump

WASHINGTON - De politie in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft voorafgaand aan de inhuldiging van president Trump vijftig arrestaties gepleegd. Het zou gaan om relschoppers die de inauguratie met geweld wilden verstoren.

Door ANP - 20-1-2017, 20:07 (Update 20-1-2017, 20:07)

,,We hebben pepperspray en andere middelen ingezet om relschoppers te bestrijden en personen en eigendommen te beschermen'', is te lezen in een verklaring van de politie in Washington. De meeste arrestanten zitten vast op verdenking van openbare geweldpleging.

De politie liet verder weten dat er bij de 'gecoördineerde aanvallen' twee agenten lichtgewond zijn geraakt en dat politiewagens zijn beschadigd.