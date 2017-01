Obama ontvangt Trump in het Witte Huis

WASHINGTON - Nog een paar uur en dan is het zover: president Barack Obama maakt plaats voor zijn opvolger Donald Trump. Vrijdagochtend (plaatselijke tijd) ontving Obama met zijn vrouw Michelle de nieuwe president op het Witte Huis voor de thee.

Door ANP - 20-1-2017, 16:05 (Update 20-1-2017, 16:05)

Trump en zijn vrouw Melania begonnen de dag met een mis in de St. John's Episcopal Church, tegenover het Witte Huis. Ze werden daarna ontvangen door Obama. Trump stuurde vanochtend een tweet de wereld in, waarin hij schreef: ,,Vandaag begint het allemaal. Ik zie jullie straks om 11.00 uur (plaatselijke tijd) voor de inauguratie. De beweging gaat door. Het werk begint!'' Obama nam op het officiële account van de president alvast afscheid. ,,Het was een eer om jullie te dienen. Jullie hebben een betere leider van me gemaakt en een betere man.''