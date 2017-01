Assange herhaalt bereid te zijn tot uitlevering

LONDEN - Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is zich aan de VS over te geven. Hij stelt daaraan de voorwaarde dat zijn rechten gewaarborgd moeten zijn, zo zei hij donderdag in een persconferentie op internet.

Door ANP - 19-1-2017, 19:32 (Update 19-1-2017, 19:32)

Assange zit al sinds zomer 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, om te ontkomen aan vervolging door Zweden, waar hij wordt verdacht van verkrachting, en de Verenigde Staten. Daar wordt hij mogelijk vervolgd voor het publiceren van vertrouwelijke overheidsdocumenten.

Onlangs verkondigde Assange dat hij zich wilde overgeven, zodra de VS gratie zouden verlenen aan klokkenluider Chelsea Manning. Toen dat ineens het geval was, afgelopen dinsdag, leek het erop alsof Assange op zijn belofte terugkwam. Maar hij blijft bij zijn eerdere toezegging, zo zei hij donderdag.

Manning komt in mei vrij.