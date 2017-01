Barrow beëdigd als president Gambia

ANP Barrow beëdigd als president Gambia

DAKAR - De winnaar van de Gambiaanse verkiezingen is donderdag in de ambassade van zijn land in Senegal beëdigd als president. Adama Barrow moest uitwijken naar het buurland, omdat zittend president Yahya Jammeh weigert op te stappen.

Door ANP - 19-1-2017, 18:19 (Update 19-1-2017, 18:19)

Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar wil na 22 jaar aan de macht te zijn geweest niet het veld ruimen. Hij erkende aanvankelijk zijn verkiezingsnederlaag, maar bedacht zich later. Daarom legde Barrow volgens de Senegalese staatstelevisie de ambtseed af in Dakar.

Andere West-Afrikaanse landen hebben de kant van Barrow gekozen en dreigen met een militair ingrijpen als Jammeh niet vertrekt. Senegalese troepen trokken woensdag naar de grens met Gambia, terwijl Nigeria militair materieel naar Senegal transporteerde voor het geval er in actie moet worden gekomen.