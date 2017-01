Nieuwe president Bulgarije legt ambtseed af

SOFIA - Rumen Radev (53) heeft donderdag in het Bulgaarse parlement de ambtseed afgelegd als nieuwe president. De voormalige luchtmachtgeneraal aanvaardt het presidentschap zondag. Hij wil dan het parlement ontbinden en vervroegde verkiezingen uitschrijven in maart.

Door ANP - 19-1-2017, 12:26 (Update 19-1-2017, 12:26)

Radev, die te boek staat als 'Rusland-vriendelijk', moet ook een interim-regering benoemen.

Premier Bojko Borisov diende in november het ontslag van zijn centrumrechtse regering in nadat regeringskandidaat Tsetska Tsatsjeva de presidentsverkiezingen had verloren.