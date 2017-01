'Veel doden' door lawine in Italië

ROME - In een hotel in Midden-Italië dat door een lawine is getroffen, zijn veel doden gevallen.Dat hebben reddingswerkers donderdag aan het Italiaanse persbureau Ansa laten weten.

Door ANP - 19-1-2017, 9:41 (Update 19-1-2017, 9:41)

De reddingswerkers hebben geen aantal slachtoffers genoemd. In het hotel waren tussen de twintig en dertig mensen.

Het gaat om een hotel in de plaats Farindola in de provincie Pescara. Twee mensen zijn gered.

De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen is getroffen. Na de lawine hadden enkele mensen met hun mobiele telefoon om hulp gevraagd. ,,Help, help, we sterven van de kou'', had een persoon via een berichtje op zijn telefoon laten weten. Het reddingswerk verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden. Het is ijzig koud en het gebied is door de sneeuw moeilijk begaanbaar.

Midden-Italië werd woensdag binnen een uur opgeschrikt door meerdere aardbevingen met een kracht van boven de 5. In het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo viel een dode. Het lichaam van het slachtoffer is gevonden onder het puin van een ingestort gebouw.

Enkele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten. Duizenden huishoudens hebben geen elektriciteit.