ANP Trump vervult laatste vacature in kabinet

NEW YORK - Donald Trump heeft de laatste vacature in zijn kabinet vervuld, melden Amerikaanse media op basis van bronnen in het overgangsteam van de aankomend president. Sonny Perdue, voormalig gouverneur van de staat Georgia, zou zijn minister van Landbouw moeten worden.

Door ANP - 19-1-2017, 8:26 (Update 19-1-2017, 8:26)

De zeventigjarige Perdue was vroeger een Democraat, maar van 2003 tot 2011 bestuurde hij de zuidoostelijke staat als Republikein. Als Trump de voormalige veearts voordraagt, heeft hij voor alle posten in zijn kabinet een kandidaat. De Senaat moet wel met hen instemmen voordat zij benoemd kunnen worden.