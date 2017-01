Leger wacht na verstrijken deadline Gambia

BANJUL - Een laatste poging om een presidentscrisis in Gambia te bezweren, lijkt mislukt. De Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz die met president Yahya Jammeh van Gambia woensdagavond onderhandelde over zijn aftreden, is naar buurland Senegal gevlogen, meldt een bron binnen de Senegalese regering.

Door ANP - 19-1-2017, 3:10 (Update 19-1-2017, 3:10)

West-Afrikaanse strijdtroepen verzamelen zich in dat land om in te grijpen. Aziz gaat nu in overleg met de Senegalese president, Macky Sall, over de te nemen maatregelen.

Senegal liet eerder weten in te grijpen als Jammeh niet voor middernacht (lokale tijd) aftreedt. Die deadline is inmiddels verstreken, maar vooralsnog blijven Senegalese troepen aan de grens gestationeerd.

Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar heeft na 22 jaar aan de macht te zijn geweest moeite het veld te ruimen. Donderdag zou Adama Barrow geïnaugureerd moeten worden.