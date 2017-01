´2016 was warmste jaar ooit´

GENÈVE - Het jaar 2016 was het warmste uit de geschiedenis van het geregistreerde klimaat. Dat heeft de World Meteorological Organization (WMO) van de Verenigde Naties woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 18-1-2017, 17:13 (Update 18-1-2017, 17:13)

Het was vorig jaar op de aarde gemiddeld ongeveer 0,83 graden warmer dan het langjarige gemiddelde van 14 graden Celsius en 0,07 graden warmer dan in 2015, het vorige recordjaar. De WMO hanteert voor het langjarige gemiddelde de gegevens van de jaren 1961 tot en met 1990. De organisatie baseert zich op informatie van diverse internationale organisaties zoals de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Britse University of East Anglia’s Climatic Research Unit.

Volgens secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO laten metingen nieuwe recordhoogten zien voor CO2 en methaan in de atmosfeer, die beide mede de klimaatverandering veroorzaken. Het gehalte CO2 is inmiddels boven de symbolische maar belangrijke grens van 400 parts per million (ppm) gestegen.