Snowden mag langer in Rusland blijven

MOSKOU - Klokkenluider Edward Snowden heeft te horen gekregen dat hij nog een aantal jaar in Rusland kan blijven. Dat heeft een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag gezegd.

Door ANP - 18-1-2017, 8:11 (Update 18-1-2017, 8:11)

,,Snowdens toestemming om in Rusland te verblijven is net verlengd met een aantal jaar'', liet de Russische woordvoerster Maria Zacharova via Facebook weten.

De Verenigde Staten willen de voormalig medewerker van de inlichtingendienst CIA en de veiligheidsdienst NSA die in 2013 documenten over de Amerikaanse spionage lekte, nog altijd berechten.