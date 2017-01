Ministerie ontraadt reizen naar Gambia

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders om vakantiereizen te ondernemen naar Gambia. Het reisadvies voor het Afrikaanse land is dinsdagmiddag aangescherpt. Reisorganisaties zijn inmiddels ingelicht over de wijziging, liet een woordvoerster van het departement weten.

17-1-2017

De kleurcode bij het reisadvies op de website is gewijzigd van geel (veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

In Gambia is na de verkiezingen onrust ontstaan omdat president Yahya Jammeh de macht niet wil overdragen. Hij verloor op 1 december de verkiezingen van Adama Barrow, maar weigert te vertrekken. Nigeria en een aantal andere West-Afrikaanse landen bereiden zich voor op een militaire interventie in het land.

Buitenlandse Zaken heeft alle Nederlanders die in Gambia wonen en bij het ministerie bekend zijn via een sms op de hoogte gebracht van het aangescherpte advies.