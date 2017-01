Extreemrechtse partij NPD niet verboden

KARLSRUHE - De extreemrechtse partij NPD in Duitsland wordt niet verboden. Dat heeft het constitutionele hof in Karlsruhe dinsdag bepaald. Hoewel de partij 'vijandig' staat tegenover de grondwet, zijn er volgens het hof te weinig aanknopingspunten om de partij te verbieden.

Door ANP - 17-1-2017, 10:34 (Update 17-1-2017, 10:34)

Critici hadden vooraf al gewaarschuwd dat een verbod het waarschijnlijk niet zou halen. Er zijn behoorlijke hordes te nemen voordat een partij kan worden verboden en bovendien heeft de partij al fors aan betekenis ingeboet. De partij is alleen nog op gemeentelijk niveau actief. Het is al de tweede keer dat een poging de NPD te verbieden op niets uitloopt. In 2003 werd ook al eens een poging gedaan. De NPD heeft in heel Duitsland ongeveer 5200 leden. De partij werd in 1964 opgericht en ontstond in Oost-Duitsland.

Het is de afgelopen zestig jaar pas twee keer gebeurt dat een Duitse partij is verboden. In 1952 werd de Sozialistische Reichspartei (SRP) verboden. Vier jaar later viel dit ook de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ten deel.