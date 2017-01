Guy Verhofstadt geen kandidaat EU-parlement

STRAATSBURG - Guy Verhofstadt heeft zich dinsdagmorgen teruggetrokken als kandidaat voor het voorzitterschap van het EU-parlement. De liberale Belgische oud-president deed dat enkele minuten voor de eerste stemronde begon, maakte de vertrekkende voorzitter Martin Schulz bekend.

Door ANP - 17-1-2017, 9:26 (Update 17-1-2017, 9:26)

De 751 leden van het parlement kiezen in Straatsburg een opvolger voor de sociaaldemocraat Schulz die de Duitse landelijke politiek ingaat. Er zijn nu nog zes kandidaten over die hem hopen op te volgen. Naar verwachting wordt het een van de kandidaten uit de grootste fracties: de christendemocraat Antonio Tajani (63) van de EVP of de sociaaldemocraat Gianni Pittella (58) van de S&D, beiden Italianen.